Via la foto di Mattarella, Leonardo Tarantino: “Non mi rappresenta più”

Uno spazio vuoto al posto della fotografia del Presidente della Repubblica. E’ questo lo scatto che Leonardo Tarantino, parlamentare della Lega e sindaco di Samarate, ha postato sui social il giorno dopo l’inizio dello scontro istituzionale con il Quirinale.

Una immagine che ritrae una parete del suo ufficio in comune accompagnata da questo commento:

Da oggi non mi sento più rappresentato dal presidente Mattarella. #rispettiamoilvoto #costituzioneviolata ….. l’Italia è ancora una repubblica???

Un gesto che viene rivendicato da Paolo Grimoldi, deputato della Lega e Segretario della Lega Lombarda, che in una nota spiega di aver “chiesto agli oltre 160 sindaci della Lega in Lombardia di rimuovere dai loro uffici la foto di Sergio Mattarella” dal momento che “il presidente Mattarella ha dimostrato di non essere un garante imparziale per le nostre più alte istituzioni democratiche e non può più rappresentarci”.