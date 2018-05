Via Robbioni, iniziano i lavori per il nuovo percorso pedonale

Un altro cantiere per la riqualificazione della città è pronto a partire. Mercoledì 9 maggio, infatti, inizieranno i lavori per la realizzazione di un nuovo percorso pedonale in via Robbioni, tra via Sacco e via Del Cairo.

L’intervento si inserisce all’interno del progetto “STO@2020”, finalizzato al rilancio del commercio e dell’artigianato e alla riqualificazione degli spazi commerciali sfitti mediante la realizzazione di interventi di miglioria e di riqualificazione. Proseguono dunque i lavori per la riqualificazione di via Robbioni, strada a due passi dal centro per anni dimenticata e sulla quale invece l’amministrazione Galimberti ha realizzato diversi interventi per il suo rilancio.

Nello specifico verrà rifatto il percorso pedonale a raso sul lato sinistro di via Robbioni tra via Sacco e via Del Cairo, creando un continuità con quello già esistente da via Del Cairo a via Speri Della Chiesa. Inoltre verranno posizionati dei paletti di sicurezza per i pedoni e le piastrelle per ipovedenti “LOGESVETEVOLUTION”. Il costo dell’intervento è di circa 30mila euro.

Il Comune di Varese informa che per poter procedere all’intervento di riqualificazione del percorso pedonale in via Robbioni, tra via Sacco e via Del Cairo, ci sarà un restringimento della carreggiata e verrà istituito il divieto di sosta durante il periodo dei lavori.