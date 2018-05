Viaggio nel “mega colon”: ultimo evento del maggio infermieristico

Giunge al termine il maggio infermieristico varesino con l’ultimo evento del mese, in programma sabato 19 maggio dalle 9.30 alle 18.30

Viste le previsioni, le attività si svolgeranno all’interno del centro commerciale Le Corti.

L’iniziativa è un assaggio di quello che ci sarà alla Settimana europea della prevenzione del cancro al colon.

«Ci siamo sbizzarriti nella sinergia, nei colori e nel coniugare tutti gli elementi fondamentali del benessere: fisico, psichico e sociale – spiega Maria Rosa Genio presidente dell’associazione infermieri di famiglia Maya – Il tour della giornata comincia all’Info Point dove saranno distribuiti volantini riguardo gli adeguati stili di vita – nutrizione ed esercizio fisico, statistiche, ricerche, gadget.

I nostri Globuli Rossi ( stomaterapiste in costume, dell’ospedale di Varese e Milano) introdurranno dunque i cittadini, a piccoli gruppi, nel mega Colon Gonfiabile alla scoperta visiva e descrittiva delle patologie a carico di quest’organo».

«La manifestazione proseguirà con la consegna delle provette per la ricerca del sangue occulto con le raccomandazioni per una corretta esecuzione del test e la compilazione del consenso informato. Successivamente sarà la volta del sano brick a base di Estratto Bio di frutta e i consigli della nostra Infermiera esperta in Nutraceutica. Continuiamo col cartone animato #IOVIAGGIOCONMARIO mirato al recupero dell’autostima dei meno fortunati che hanno già subito un intervento. Active Cititizenship Network è il documento del Tribunale per i Diritti del malato che ci ricorda come possono essere tutelati 14 dei nostri diritti in qualsiasi stato membro ci dovessimo trovare.

Verranno infine date indicazioni volte ad agevolare il recupero della protesica minore attraverso la presenza capillarmente distribuita sul territorio di ambulatori specifici»

La giornata vede il patrocinio Attivo di Opi Varese, Commissione europea, Regione Lombardia, Provincia di Varese e Comune di Varese.

A conclusione della giornata, il concerto live di Francesca Parrotta.