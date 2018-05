Una domenica con le bancarelle del Mercatino da Forte dei Marmi 

Domenica 3 giugno, per la prima volta, il Mercatino da Forte dei Marmi arriva a Viggiù, nella frazione di Baraggia.

Dalle 7 del mattino fino a sera, in viale Varese tante opportunità per uno shopping di qualità: abbigliamento, calzature, borse e accessori in linea con le tendenze, ma anche biancheria e complementi per la casa con molte realizzazioni artigianali di pregio.

«Nato nel 2012 il Mercatino da Forte dei Marmi punta tutto sulla selezione del prodotto – spiegano i responsabili – frutto della costante ricerca di quanto possa davvero fare la differenza rispetto alle abituali proposte del mercato e, ancor di più, oggi, della grande distribuzione. Selezione del prodotto, unita ad un’immagine alla moda, giovane e dinamica, questa l’identità del Mercatino da Forte dei Marmi»

Per ulteriori informazioni si può consultare la pagina Facebook www.facebook.com/ilmercatinodafortedeimarmi