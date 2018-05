Vigili del fuoco, una grande stagione di corse

Un vita professionale sempre di corsa. E allora per tenersi in allenamento nel tempo libero, i vigili del fuoco di Varese corrono. Corrono tanto e bene.

Di poche settimane fa la notizia della gara disputata a Barcellona coi colleghi di tutto il mondo: bombola e divisa, è stata coperta la considerevole distanza di 10 chilometri.

Domenica scorsa la competizione di portata regionale in Valtellina: Umberto Baraussi, caporeparto in pensione è finito sul podio, e in pista è sceso anche Gianmaria Enrico in forze al distaccamento di Ispra, anche lui alle prese, lo scorso 27 maggio, con la “Camminata Rasura” in memoria di Bruno Sassella, il Saf valtellinese stroncato da una terribile malattia a soli 43 anni.

Tra i vigili del fuoco varesini con spiccate capacità atletiche ci sono anche Matteo Di Tommaso, che ha disputato, l’8 aprile scorso, la maratona di Roma e Agostino Zulian, capo reparto in pensione che domenica scorsa si è impegnato nella mezza maratona.