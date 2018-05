Villa Andrea, ultime ore “aperte” prima del matrimonio dell’anno

Sono le ultime ore di apertura di Ville Ponti prima del “matrimonio varesino dell’anno”, quello di Filippa Lagerbäck e Daniele Bossari, 44 e 43 anni, che celebreranno il loro matrimonio il primo giugno a Villa Andrea.

Nella galleria fotografica, le ultime foto “libere” dei splendidi luoghi, già vuoti e pronti all’evento, che venerdì saranno riempiti da oltre 200 invitati provenienti dal mondo dello spettacolo e delle televisioni, coordinati da uno dei wedding planner più famosi d’Italia, Enzo Miccio, in una villa Andrea completamente blindata, per garantire privacy all’attesissima cerimonia e al suo party, che sarà realizzato da un prestigioso catering varesino nelle splendide sale della villa e nel grande prato che si estende davanti.

Come ha anticipato il settimanale Oggi, la cerimonia sarà civile, davanti a 230 invitati, e avrà come tema “Alice nel Paese delle Meraviglie”. Al settimanale, Filippa Lagerbäck ha raccontato: «Il tema sarà Alice nel Paese delle Meraviglie ma in chiave ironica. Non spunterà un grande coniglio… Io avrò un abito creato da Enzo Miccio e cucito in Puglia; sarà molto semplice. Non avremo le bomboniere e non abbiamo fatto liste di nozze». Daniele Bossari, invece, vestirà Etro e, «Sulla mia giacca ci saranno simboli esoterici».

La loro figlia Stella, 14 anni, studentessa della scuola Europea, farà da damigella alla sposa. Tra gli invitati di cui è già nota la presenza Luciana Litizzetto, Diego Passoni, Alessia Marcuzzi. L’hashtag ufficiale del matrimonio è #danieleandfilippa