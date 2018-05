A Villa Bozzolo tre fine settimana dedicati alla “regina” dei fiori

Una rosa è una rosa è una rosa recita il verso di Gertrude Stein, che parla di un fiore cui non si addicono aggettivi, impossibile da descrivere: basta il nome a evocarlo.

Per tre fine settimana, sabato 12 e domenica 13, sabato 19 e domenica 20, sabato 26 e domenica 27 maggio 2018, alla “regina dei fiori” e al roseto della Villa sarà dedicato l’evento Rose di maggio a Villa Della Porta Bozzolo, Bene del FAI – Fondo Ambiente Italiano a Casalzuigno (VA), un mese per incontrare vivaisti specializzati, imparare le tecniche di coltivazione, conoscere in profondità il mondo che ruota intorno a questo fiore straordinario.

Nel primo fine settimana saranno presenti alcuni selezionati espositori provenienti dalla zona di Varese: un’occasione per conoscere le loro proposte, acquistare le varietà migliori per il proprio giardino e ricevere consigli su diversi temi riguardanti le rose: quali piante erbacee abbinarvi? Quali gli esemplari più semplici da curare e quali i più ricercati? Il secondo weekend, invece, vedrà protagonisti speciali prodotti preparati con le rose, dai cosmetici ai nuovi e raffinati gusti in cucina, fino al gelato alle rose e molto altro. L’ultimo fine settimana sarà un vero e proprio tripudio di rose dai migliori produttori italiani per soddisfare le aspettative dei più appassionati ed esperti tra i visitatori. Si troverà, inoltre, un’ampia selezione di piante affini, editoria specializzata e piccoli attrezzi da giardinaggio.

Durante i sabati e le domeniche della manifestazione sono previste visite guidate al parco e al roseto (ore 11, 14, 16) a cura dei giardinieri del FAI e visite guidate alla villa (ore 10.30, 11.30, 12.30, 14.30, 15.30, 16.30). E ancora, seminari botanici e laboratori per adulti e bambini arricchiranno queste giornate tra le rose. Il programma dettagliato sulla pagina Facebook della Villa.

Con il Patrocinio della Provincia di Varese. Il calendario “Eventi nei beni del FAI 2018”, è reso possibile grazie al significativo sostegno di Ferrarelle, partner degli eventi istituzionali e acqua ufficiale del FAI, e al prezioso contributo di PIRELLI che conferma per il sesto anno consecutivo la sua storica vicinanza alla Fondazione. Si aggiunge quest’anno la prestigiosa presenza di Radio Monte Carlo in qualità di Media Partner. Villa Della Porta Bozzolo è museo riconosciuto da Regione Lombardia.

Giorni e orari: sabato 12 e domenica 13, sabato 19 e domenica 20, sabato 26 e domenica 27 maggio, dalle ore 10 alle 18

Ingressi: Intero: 12 €; Ridotto 4-14 anni: 6 €; Iscritti FAI e residenti Casalzuigno: 5 €; Famiglia (2 adulti + 2 bambini) 30 €

Per informazioni servizio bar/ristorante: La cucina di casa 348.5117534

Per informazioni e prenotazioni: 328.8377206; faibozzolo@fondoambiente.it

www.fondoambiente.it