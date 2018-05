Tra Ville e Giardini, arriva la sesta edizione della corsa serale

La manifestazione podistica serale “Tra Ville e Giardini”, organizzata dall’associazione sportiva ADS Runner Varese con il patrocinio del Comune di Varese, è giunta alla sua sesta edizione.

Intitolata a due atleti scomparsi, Stefania Pastorio e Luigi Bottari, la manifestazione si terrà venerdì 15 giugno 2018, a partire dalle 20, su tre percorsi, due dei quali (quello da 5 e da 7 chilometri) non competitivi e uno, da 10 chilometri, certificato Fidal.

UNA CORSA CON SEMPRE PIU’ APPASSIONATI

Sin dalla prima edizione del 2013, a cui hanno partecipato circa 350 atleti, la manifestazione ha attratto sempre più partecipanti: nella ultima edizione 2017 si è sfiorato il numero di 1000 atleti tra agonisti Fidal e semplici appassionati del podismo. Sicuramente il “passa parola” tra gli appassionati ha contribuito a garantire questi incrementi ed il motivo è presto detto: il percorso è estremamente panoramico e configura la gara come una “city-country”. Il neologismo descrive perfettamente le caratteristiche e la varietà del percorso: partenza ed arrivo nei Giardini Estensi, passaggi nella zona pedonale della città e attraversamenti suggestivi dei parchi cittadini più belli, tra asfalto e tratti su sterrato.

Alcuni di questi giardini sono noti e sempre aperti al pubblico, come i giardini Estensi e villa Mylius. Altri, come il giardino di villa Panza e quello delle ville Ponti, sono altrettanto noti ma non disponibili al pubblico.

I PERCORSI

Gli atleti che affronteranno la gara agonistica da 10 chilometri troveranno il percorso nervoso e tecnico, ma soprattutto divertente, gli altri apprezzeranno e scopriranno la bellezza dei luoghi che la nostra città è in grado di offrire.

Entrando nel dettaglio del percorso si parte dai Giardini Estensi, attraversando il centro storico, per poi salire ai giardini di Villa Panza e Villa Ponti, continuando verso il parco di Villa Mylius e la zona della Brunella.

Anche i percorsi più brevi prevedono il ritorno al traguardo dei Giardini Estensi dopo l’attraversamento rispettivamente del parco di Villa Panza (5Km) e di quello di villa Ponti (7Km).

E’ possibile fare subito l’iscrizione online cliccando qui.