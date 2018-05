Vince un milione a Bobbiate giocando al “Million Day”

Nel bar tabacchi Mariuccia di via Daverio 128 a Bobbiate, di fianco alla chiesa coi mattoni rossi questa mattina, giovedì, non si parla d’altro, da quando di buon’ora si è presentato un funzionario della Sisal mentre la macchina del caffè ancora si stava scaldando: «Qui da voi hanno vinto un milione».

Che sia la mano fortunata di Andrea Maran a prendere le giocate o a staccare i biglietti della lotteria che trasformano quei tagliandini di nessun valore nell’occasione che ti fa svoltare la vita?

Lui, figlio della titolare che porta avanti l’esercizio dal lontano 1987 è caduto dalle nuvole «Non sapevamo nulla, ci hanno detto che qui è stata fatta la giocata da un milione e niente più».

Il tagliando vincente è quello del Million Day: si giocano 5 numeri su 55 e si vince se tra quelli giocati ve ne sono 2,3,4 o 5. La vincita è fissa: da 2 euro a un milione. Estrazione tutte le sere alle 19: al banco chi si beve il campari sa che il gioco è quello della pubblicità con la barca: ci sono due in barca a vela che aspettano alle 7 di sera che arrivi il prossimo, anche lui in barca a vela. Forse un’esagerazione, magari i soldi chi vince se li tiene sotto il materasso, «o li dà ai figli, come l’altra volta», si sente.

Già, perché qui non è la prima volta che si fa il pienone di euro: in questo bar nel gennaio 2016 è stato vinto un altro milione, ma legato alla Lotteria Italia.

Avete sospetti di chi possa essere il vincitore? «No, stavolta davvero no».

E l’altra volta, quella della lotteria, invece? «Si in qual caso qualche sospetto c’è».

E com’è andata a finire? «Che ha vinto il milione. E non si è più visto. Aveva comprato il biglietto per i figli ed è stato fortunato. Sempre che sia lui eh!, solo supposizioni», racconta divertito Andrea al momento dell’aperitivo.