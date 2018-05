Viola la sorveglianza speciale, nei guai 35enne

Nel pomeriggio di ieri Carabinieri della stazione di Gavirate, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Varese un 35enne disoccupato sorvegliato speciale di pubblica sicurezza poiché ritenuto responsabile del reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale.

In particolare i militari dell’Arma in molteplici circostanze hanno accertato che il soggetto si era allontanato dalla propria abitazione in orario notturno in violazione delle prescrizioni imposte dalla misura della sorveglianza speciale cui lo stesso era sottoposto.