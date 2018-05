Violenta grandinata sul Basso Varesotto

Strade trasformate in fiumi, grossi chicchi di grandine, tuoni e fulmini. E’ quello che è successo intorno alle 20 sul basso Varesotto, quando un violento temporale si è abbattuto tra Busto Arsizio, Gallarate e Samarate.

Le prime segnalazioni hanno riguardato il sud della provincia, quando a Busto Arsizio sono caduti i primi chicchi di ghiaccio che in breve tempo hanno ricoperto le strade. La viabilità è andata in tilt con strade trasformate in fiumi e alcuni nodi sensibili si sono completamente allagati, come l’area della stazione Nord. C’è voluta oltre mezzora perchè l’acqua defluisse dalle vie principali della città

Segnalazioni hanno riguardato anche il nord di Gallarate e Samarate. La perturbazione comunque con il passare del tempo ha scaricato la maggior parte della sua forza disperdendosi verso nord.

Grandinate da record che da settimane interessano il territorio. A Cremenaga, ad esempio, il 6 maggio è caduta così tanta grandine che il manto di ghiaccio ha toccato i 30 centimetri ed è stato necessario l’intervento degli spazzaneve dei Vigili del Fuoco. Qualche giorno più tardi una situazione simile si è verificata in molte zone, con fiumi di ghiaccio che invadevano le città. Il perche succedono fenomeni estremi di questo tipo è stato spiegato dagli esperti del Centro Geofisico Prealpino in questo articolo.