Visconti: “Abbiamo bisogno di una progettualità coraggiosa”

All’assemblea generale di Univa c’era anche il rettore dell’Università Liuc di Castellanza, Federico Visconti, che ha ripreso un concetto centrale della relazione Riccardo Comerio. Il presidente di Univa ha infatti richiamato tutti a sostenere e stimolare l’educazione alla cultura di impresa. Un concetto tutt’altro che astratto perché come ha spiegato lo stesso Comerio è anche da questa mancanza che si genera la distanza tra il valore percepito dell’industria e il valore reale.

Dice Visconti: «Abbiamo bisogno di una nuova progettualità, di una progettualità coraggiosa». E l’università può giocare un ruolo determinante nel creare una nuova visione. «Con una ricerca sempre più vicina alle imprese – sottolinea il rettore dell’ateneo di Castellanza- innovando nei metodi didattici, investendo sugli stage anche all’estero e nell’internazionalizzazione. La Liuc è ben consapevole dell’importanza di queste leve per educare alla cultura d’impresa e ha già accelerato il proprio passo in tal senso. Il volume ora in fase di stampa, curato da nostri docenti, “Scuola, Università e Imprese – Ripensare le opportunità educative”, ne è un esempio».