Ormai è un appuntamento fisso. Per il Comprensivo “Leonardo da Vinci” di Somma Lombardo, la Settimana della Gentilezza è l’occasione per sfoderare capacità e buone pratiche per metterle a disposizione della cittadinanza.

Per la sesta volta, domenica 6 maggio, gli alunni dell’istituto comprensivo hanno dato il via alla manifestazione partita nel 2013 e presa a modello da altre scuole italiane fino a coinvolgere oltre 1700. Un’iniziativa nata dalla volontà di promuovere i valori della gentilezza e dell’amore per la propria città.

Sotto la direzione della dott.ssa Cicolini e la scuola dell’infanzia di Coarezza ci sono state iniziative e attività in collaborazione con il Comune, associazioni, professionisti e volontari esperti.

Dopo aver sensibilizzato su temi quali la disabilità e l’ambiente, quest’anno, in particolare, si è andati alla scoperta del territorio; ogni plesso ha adottato uno o più “luoghi del cuore”, mentre domenica 6 alle 11, in piazza Vittorio Veneto, i membri del Consiglio Comunale dei Ragazzi inviteranno la cittadinanza intera a indicare il proprio luogo del cuore lanciando lo slogan della Settimana: “Ho visto un posto che mi piace: si chiama Somma”.

Da oggi, lunedì 7 maggio, si parte con le attività: i bambini e i ragazzi del Comprensivo visiteranno alcuni luoghi naturalistici e monumenti significativi della città e ne scopriranno i segreti; in alcuni parchi effettueranno interventi di pulizia e riqualifica. E non ci si dimenticherà neppure della propria scuola perché sono previste anche attività di abbellimento per rendere aule e spazi esterni più accoglienti.

I più grandi potranno dedicarsi a lavori di ricerca storiografica volti alla ricostruzione della Somma di una volta. Dalla diga del Panperduto alla chiesa di S.Rocco, dalla piramide

geodetica alla palude di Mezzana, Somma è una città di cui gli alunni del Comprensivo si propongono di riscoprire e apprezzare la bellezza e il valore prendendosene cura.