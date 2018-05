Vittoria e terzo posto per il Banco Bpm. Ora le finali

Termina con una vittoria – risultato non certo scontato alla vigilia – il cammino della Banco Bpm Sport Management nella stagione regolare della A1 maschile di pallanuoto. A Busto i Mastini hanno piegato il Savona per 10-8 confermando così la terza piazza al termine della prima fase, alle spalle dell’imbattuta Recco e del Brescia.

La squadra di Baldineti, già “abbondantemente” certa della qualificazione alle Final Six di Siracusa, esordirà quindi in Sicilia contro la Canottieri Napoli nel primo turno delle finali (venerdì 25, ore 18,30), con i campani che hanno chiuso il campionato al sesto posto. Una buona occasione per vendicare l’inattesa sconfitta patita a Torino nella finale per il terzo posto del 2017. Chi vincerà lo scontro diretto, affronterà il Brescia. La Rari Nantes Savona, invece, se la vedrà con i padroni di casa dell’Ortigia.

LA PARTITA

Alle piscine “Manara” il Savona è partito meglio e si è portato presto sullo 0-3 con le reti in superiorità di Steardo e Damonte e quello, a inizio secondo periodo, di Ravina. Il risveglio del Banco Bpm è firmato da Lungo e Drasovic mentre la sirena di metà gara è arrivata sul 5-6 per i liguri (tripletta di Petkovic per i bustocchi).

Dopo l’inversione di vasca, con Lazovic tra i pali al posto di Nicosia, i Mastini hanno centrato il pareggio con Baraldi prima e Gallo poi. Figlioli, al rientro dopo due turni di squalifica, ha regalato il primo vantaggio ai padroni di casa che a quel punto hanno allungato con Mirarchi e chiuso con le parate di Lazovic.

Banco Bpm SM Busto – Rari Nantes Savona 10-8

(0-2; 5-4; 3-1; 2-1) Sport Management: Lazovic, Di Somma, Panerai, Figlioli 1, Fondelli, Petkovic 3, Drasovic 1, Gallo 1, Mirarchi 2, Luongo 1, Baraldi 1, Valentino, Nicosia. All.: Baldineti.

Savona: Soro, Novara 1, Damonte 1, Steardo 1, L. Bianco, Ravina 1, Piombo, Milakovic 1, G. Bianco 1, Colombo 1, De Freitas 1, Teleki, Missiroli. All.: Angelini.

CLASSIFICA FINALE A1 MASCHILE

Recco 78; Brescia 69; SPORT MAN. 67; Ort. Siracusa 47; Savona 45; CC Napoli 44; Florentia 37; Posillipo 34; Catania 33; Lazio 27; Bogliasco 23; Trieste 18; Torino 8; Acquachiara Na 0.