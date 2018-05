“Vivi l’arte”, le opere di Sangregorio in centro città

Gli studenti delle classi 3AS e 3BS del Liceo Economico delle Scienze Umane Carlo Alberto dalla Chiesa, invitano il pubblico, sabato 5 maggio e domenica 6, dalle h.10.00 alle 18.00, ad ammirare le opere di Giancarlo Sangregorio esposte nella sede della proloco e nelle vetrine di alcuni esercizi commerciali del centro storico.

Gli studenti guideranno i visitatori a comprendere le scultore anche attraverso “narrazioni emotive” da loro create. L’evento culturale si colloca nell’ampio programma annuale di “Vivi Sesto” ed é finalizzato a divulgare la conoscenza dell’importante raccolta cittadina- che ha sede stabile nella casa atelier dell’artista in via per Coquo- che connota e potenzia il valore artistico del territorio.

L’evento si pone a conclusione di un percorso che ha visto la creazione di un’azienda simulata dal titolo: “ Appassionata incompetenza. Come fare impresa con l’arte“, una delle esperienze di collaborazione tra scuola e impresa, caldeggiata dalla legge 106 sull’Alternanza, che tende a creare competenze condivise tra l’ambito scolastico e quello aziendale. Il progetto ha avuto avvio con un questionario somministrato in una mattinata di mercato, quindi con un cospicuo numero di presenze in Sesto, per conoscere le abitudini e le richieste culturali dei cittadini. La valutazione, tabulata, dei risultati emersi ha evidenziato la necessità di divulgare ulteriormente la conoscenza della Fondazione Sangregorio, con la quale l’Istituzione scolastica ha attivato una convenzione. La direttrice dott.ssa Francesca Marcellini ha assunto il ruolo di tutor aziendale, guidando gli studenti alla conoscenza del patrimonio.

Il lavoro delle classi si è sviluppato, con la guida dei docenti, in due direzioni: innanzitutto la conoscenza degli aspetti giuridici necessari alla fondazione di un’impresa e l’individuazione delle strategie, modalità e canali per incrementare il budget, attraverso indagini condotte in classe e anche con interventi di esperti del settore bancario.

L’altro obiettivo perseguito è stata la conoscenza dello scultore; la casa-atelier è luogo di grande fascino, vi si avverte l’energia creativa che sprigiona dalle imponenti sculture, sembra che l’ambiente stesso in cui scelse di vivere lo abbia ispirato: il lago, il legno del bosco e la pietra della collina, trasparenze, legni consunti dal tempo, pietre e marmi, materiali diversi che si compongono a incastro e dialogano nelle sue opere. Gli studenti, affascinati da tutto questo hanno raccolto le suggestioni ricevute e creato delle narrazioni emotive: le conoscenze hanno generato abilità e competenze che si sono concretizzate nella capacità di organizzare, curandone tutti gli aspetti, l’evento a cui il pubblico è invitato che ha luogo per le vie della cittadina di Sesto Calende.

L’iniziativa è organizzata da Istituto Carlo Alberto Dalla Chiesa, Liceo delle Scienze Umane, Fondazione Sangregorio, Pro-loco Sesto, Unione Commercianti