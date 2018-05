Volandia fa 32mila visitatori in quattro mesi e amplia (ancora) la collezione

Il primo quadrimestre del 2018 si chiude per Volandia con un 20% di visitatori in più rispetto allo stesso periodo del 2017. Rispetto ai 27mila visitatori dell’anno precedente, il periodo gennaio-aprile si è infatti chiuso con oltre 32mila visitatori, con aprile 2018 che ha registrato il record assoluto di ingressi.

«Numeri davvero entusiasmanti – spiega il presidente Marco Reguzzoni – che rappresentano la risposta migliore ai tanti sforzi quotidiani di chi lavora per rendere sempre più ampia e di altissimo livello la nostra collezione di aerei, elicotteri, auto e modellini». E in questo senso proseguono acquisizioni e allestimenti, non solo sul versante della storia dell’aviazione, ma anche degli altri mezzi di trasporti: da ricordare, in particolare, l’acquisizione dell’ampia e affascinante Collezione ASI Bertone, inaugurata ad aprile. Che ha riscosso grande interesse nel mondo degli appassionati, si è affiancata all’esistente Museo Flaminio Bertoni (con gli esemplari delle auto Citroen progettate dal geniale designer) e alla Collezione Ogliari incentrata sui mezzi su rotaia (molti ancora bisognosi di restauro, ma visitabili).

«Quest’anno abbiamo registrato con piacere un sostanziale incremento anche da parte delle scuole che sempre più scelgono Volandia come meta delle gite scolastiche, quale struttura in grado di coniugare aspetto formativo e ricreativo. La vasta gamma di laboratori didattici, fruibili dagli studenti di tutte le scuole di ogni genere e grado si dimostra un punto di forza che rende il museo attrattivo proprio anche per la sua capacità di interazione con gli studenti. Non a caso – conclude Reguzzoni – anche il progetto di ‘Alternanza scuola-lavoro’ ha dato risultati sorprendenti».

Ma come nella miglior tradizione del Parco e Museo del volo questo non significa sedersi, ma anzi proseguire con nuove acquisizioni e inaugurazioni, a partire da quella in programma venerdì 11 maggio, alle 17.30, per l’ultimo arrivato in casa Volandia: un gioiello della Leonardo, l’AB 130 I- Epic, denominato AC3. Si tratta del terzo prototipo utilizzato per lo sviluppo e la certificazione del programma 139. Ha effettuato il primo volo a Vergiate il 18 ottobre 2001 ed è il prototipo destinato allo sviluppo-integrazione dell’avionica di bordo e del sistema autopilota. L’attività sperimentale è iniziata a Cascina Costa e in seguito il prototipo è stato inviato, nel dicembre del 2002 in Arizona, per un’attività intensiva dell’integrazione avionica e dello sviluppo del sistema autopilota. A fine 2008 è poi rientrato a Cascina Costa, per cessare l’attività sperimentale: dopo aver accumulato circa 4000 ore, ha completato la sua carriera come elicottero Training, continuando i voli fino al 2014. Adesso sarà visibile al pubblico di Volandia nel padiglione Ala Rotante.

L’Ab-130 I-Epic

Sabato 12 maggio alle ore 16 appuntamento al Volandia Store con Luca Granella, autore del libro “Alisarda e Meridiana, da Venafiorita alla nascita di Air Italy” per presentare il volume raccontando fatti e curiosità sulla storia della compagnia fondata da S.A. Aga Khan che ha patrocinato l’uscita dell’opera. La presentazione prevederà la visita dell’MD-82 I-SMEL accompagnati dall’autore stesso che illustrerà alcuni aneddoti e la storia di questo aeromobile donato al museo dalla compagnia sarda. Sempre sabato 12 alle ore 10 è in programma anche l’open day per il Campus estivo in lingua inglese e spagnola che avrà luogo dall’11 giugno al 10 agosto e dal 27 agosto al 7 settembre: le prenotazioni sono aperte.