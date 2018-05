Volano con l’auto in una scarpata di 60 metri, tutti illesi

Ieri sera, sabato 26 maggio, poco prima delle 23 in località Pura sulla strada cantonale un 21enne che procedeva in direzione di Lugano, nell’affrontare una curva a sinistra, per cause che l’inchiesta di polizia dovrà accertare, ha perso il controllo del veicolo ed è finito fuori strada terminando la sua corsa in una scarpata 60 metri più a valle. Insieme al conducente sull’auto c’erano anche due passeggeri, un 22enne e un 18enne, rimasti miracolosamente illesi. Solo il giovane alla guida ha riportato lievi ferite.

Sul posto, oltre alla polizia cantonale, la polizia comunale Malcantone Ovest, i pompieri di Caslano con 8 uomini e 4 automezzi, i pompieri di Lugano con 8 uomini e 5 automezzi e la Croce Verde di Lugano. (foto di repertorio)