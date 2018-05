Il volontariato “motore” dell’innovazione sociale e ambientale

Domenica 20 maggio il Circolo Legambiente “Il Presidio” di Cassano Magnago organizza presso Villa Oliva (Sala Consiliare “Giovanni Paolo II”, inizio ore 15.30) la presentazione del libro “Alla scoperta della Green Society”.

Sarà presente l’autore Vittorio Cogliati Dezza, presidente nazionale di Legambiente dal 2007 al 2015, e interverranno alcuni esponenti di realtà locali che porteranno esempi di impegno civico.

Il libro, che racconta del volontariato come propulsore dell’innovazione sociale ed ambientale delle comunità locali, è un viaggio fatto di storie che attraversano tutte le regioni italiane con protagonisti diversi e motivazioni molto variegate. Un viaggio che mette in evidenza un’effervescenza sociale portatrice di innovazione, fondata sulla voglia di impegnarsi nel proprio territorio per la tutela del bene comune.

L’iniziativa è inserita nell’ambito della giornata “Terra, Arte e Radici” organizzata dal Comune di Cassano Magnago.