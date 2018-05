“I volti femminili della Bibbia” nel convegno Fidapa

Si terrà mercoledì 16 maggio presso la Scuola Superiore di Mediazione Linguistica l’incontro “i volti femminili della bibbia” organizzato da Fidapa Varese.

Protagoniste Doriana Giudici e Renata Castelli, alla narrazione e alla rappresentazione.

L’appuntamento è per le 17.30 in via Cavour 30.