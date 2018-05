Chi vuole mettere in trappola gli uccellini?

«Per i boschi del Campo dei Fiori c’è qualcuno che semina trappole, credo per uccellini, perché sono abbastanza piccole e questa volta ne ha dimenticata una sul muretto, in prossimità della Via Funicolare dove si lasciano le auto. È una cosa molto triste». Ce lo scrive Livio. Non siamo certi che si tratti di trappole ma ci somigliano molto. Aguzzate la vista: e se vedete qualcosa di strano, o animali in trappola, segnalate.