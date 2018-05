“I want you”: parte la campagna abbonamenti 2018/2019 di Pallacanestro Varese

La stagione è appena finita, la festa di saluto non è ancora stata fatta (appuntamento lunedì 21 maggio da Marelli e Pozzi a Varese con Caja e gli atleti biancorossi), ma la Pallacanestro Varese lancia già la campagna abbonamenti 2018/2019.

“I WANT YOU”, è il claim, nella grafica il protagonista è Giangallo, la simpatica mascotte della Pallacanestro Varese che durante le partite casalinghe della Openjobmetis delizia il pubblico di Masnago con i suoi spettacoli e che oggi chiama a raccolta il popolo biancorosso in vista della prossima stagione sportiva.

A partire da giovedì 24 maggio i tifosi della Pallacanestro Varese potranno infatti sottoscrivere il proprio abbonamento assicurandosi così un posto al PalA2A. Agevolazioni per chi prenota prima, per chi rinnova, per i giovani e per i membri del trust. Orari, informazioni e prezzi sono disponibili sul sito www.pallacanestrovarese.it.