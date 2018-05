We love Lis, un convegno sulla lingua dei segni

Il convegno We Love Lis si terrà a Varese al Collegio De Filippi, venerdì 18 maggio 2018 dalle ore 15:00 alle ore 18:00.

Il Convegno sarà occasione di presentazione delle esperienze di sensibilizzazione alla LIS svolte nelle scuole della Rete che ha partecipato al bando regionale “(in)segnare la LIS ”

PROGRAMMA

Ore 14:30 Registrazione dei partecipanti

Ore 15:00 Saluto del Governatore della Regione Lombardia avv. Attilio Fontana

Comunicare cioè mettere in comune….ovvero? Dott. Luigi Macchi – Referente inclusione AT Varese : “ Interventi video: Segni di inclusione: percorso laboratoriale verso forme di didattica alternativa in LIS Dott. Chiara Calderone – Università Ca’ Foscari di Venezia Mediatrice linguistica-Interprete LIS

Coffee breack

Ore 16:30

L’inclusione in provincia di Varese Dott. Rosa Maria Pugni – DS IC Marchirolo, scuola polo per l’inclusione. Il progetto WE LOVE LIS, Luisa Oprandi, DS IC Cunardo, scuola capofila della Rete WE LOVE LIS

Filmati e presentazione dei lavori svolti con gli alunni dai Docenti nelle scuole

Ore 17:45 Conclusione dei lavori