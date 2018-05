Web marketing: strumento necessario per far crescere il business 

In una realtà in cui la rete è sempre più indispensabile, anche le aziende hanno bisogno di utilizzare alcuni dei suoi strumenti per permettere al loro business di crescere e riuscire ad avere la meglio sulla concorrenza. Perché se è vero che crescono le possibilità di ritagliarsi spazi importanti sul web, è anche vero che è più facile trovarsi di fronte a una concorrenza maggiore rispetto a quella che esisteva quando internet era ancora uno strumento poco chiaro.

Il web marketing permette di rafforzare la propria identità sul web, attraverso le sue numerose strategie che, se mirate e ben utilizzate permettono di vincere sulla concorrenza.

Ogni professionista ha almeno un obiettivo più urgente di altri relativo al suo rapporto con internet. Precisamente si tratta di aumentare la propria visibilità sul web e avere, quindi, un ottimo posizionamento su Google. Obiettivo che non è affatto semplice da raggiungere se non con l’aiuto di esperti del settore che sapranno interpretare al meglio le esigenze del professionista e, soprattutto, mettere in pratica tecniche e strategie che senza la giusta competenza rischiano di creare un effetto boomerang. La competenza sul web è sempre la voce a cui dare maggiore rilevanza.

Posizionamento su Google: come si raggiunge

Chi non conosce ormai il colosso Google, diventato un fedele amico di chi in rete trascorre la maggior parte del suo tempo per lavoro o per diletto. Tutti, inevitabilmente, hanno a che fare con lui. Uno strumento in grado di farti entrare nell’olimpo dei migliori e farti cadere da quella posizione subito dopo. Questo, almeno, accade a chi non ha gli strumenti necessari e le competenze (perché no, anche esperienze) che interfacciarsi con internet richiede.

Migliorare posizionamento su Google è possibile, per farlo è necessario affrontare un argomento principale: i contenuti di qualità. Strumento imprescindibile per i contenuti è la SEO, così come per il sito stesso che se organizzato seguendo tutti i criteri necessari, salirà non soltanto in prima pagina, ma segnerà anche un incremento costante degli utenti.

La scelta migliore per raggiungere questo obiettivo e far crescere in modo efficace il proprio business, è quella di affidarsi a esperti del settore che siano in grado di realizzare una consulenza SEO avanzata, per definire le potenzialità e le criticità che non hanno ancora permesso al sito di decollare su Google. Una di queste realtà è l’agenzia Smart Web SEO che opera sul territorio nazionale ed ha in Lombardia il suo cuore operativo.

SEO tradizionale e Local SEO

La SEO è uno strumento di fondamentale importanza per il posizionamento sui motori di ricerca perché rappresenta un insieme di tecniche atte a migliorare la visibilità di un sito web. Questa è una formula molto nota. Quello che non sempre si conosce è la local SEO, che garantisce il posizionamento di un sito web in un’area geografica circoscritta.

Se si cercano ad esempio, dei servizi per migliorare visibilità su Google a Varese, si avrà bisogno di una strategia di local SEO che viene sviluppata con tecniche simili a quelle della SEO tradizionale, ma in modo più attento e dettagliato.

Il SEO content marketing – strategia di marketing off-site che si propone di ottimizzare il posizionamento, costruendo una rete di link in entrata – è prezioso per il posizionamento su Google. Costruire una rete di collegamenti solida permette di far crescere la popolarità del sito.

Ancora, emerge l’importanza della qualità dei contenuti si un sito che dovrà avere ben chiari i recapiti, gli orari di apertura e i giorni di chiusura, oltre che i suoi punti di forza.

Da non dimenticare un elemento: l’individuazione del target, in modo da pubblicare blog o siti pertinenti con il proprio prodotto, ma che abbiano anche risonanza a livello locale.

Strettamente attinenti al web marketing ricorrono termini come remarketing, campagne SEM, posizionamento e indicizzazione, user experience, reputazione online, etc ..spesso confusi o che sembrano molto complessi; a questo proposito nella sezione News del sito di Smart Web SEO trovate degli articoli che trattano queste tematiche in modo semplice e con degli esempi molto efficaci.

Qualsiasi professionista o azienda può ricorrere a servizi di posizionamento, pertanto se siete una startup, uno studio di consulenza o un società presente sul territorio da molti anni e volete incrementare la clientela, estendere o rafforzare la conoscenza del vostro Brand il web marketing può essere la chiave per valorizzare il vostro business online, sia B2B che B2C anche senza avere un e-commerce.