Il weekend del Circolo Gagarin: musica, incontri e film

Il Circolo Gagarin si avvia verso la chiusura della stagione con un altro weekend ricco di attività. Ecco nel dettaglio tutto il programma di quello che succederà nelle sale di via Galvani a Busto Arsizio

VENERDI’ 25 MAGGIO – h. 22:00

concerto live LINEOUT + SET ME FREE

Ultimo concerto della stagione: Lineout da Turbigo dopo tante date in Europa e un tour oltroceano, e prima di loro i Set Me Free, hardcore vecchia scuola con ex membri di No More Fear, The Miracle, Product e tanti altri. Una serata punk-hardcore di gente che suona forte senza troppe storie. Ingresso gratuito per i soci Arci.



SABATO 26 MAGGIO

Pre-pride con ArciGay Varese

Varese Pride 2018 sta arrivando: ci prepariamo in compagnia degli amici di Arcigay Varese con una serata di promozione e sensibilizzazione al Circolo Gagarin. Dalle 21 fino a notte fonda, i volontari di ArciGay Varese vi forniranno ogni info utile per la manifestazione, senza dimenticarci del merchandising ufficiale e di tutti i materiali divulgativi sulle campagne di informazione e prevenzione portate avanti dall’associazione. Ingresso gratuito per i soci Arci e Arcigay

DOMENICA 27 MAGGIO – h. 21:00

Netflix & Chill LES AFFAMéS (Canada, 2017)

Circolo aperto a tutti soci dalle 20:30. Al bar onnipresenti i giochi da tavolo de La Tana Dei Goblin, aperti a chi vuole provare. Fatevi sotto, coraggio.

In sala concerti proiezione di Les Affamés: una notte horror con epidemie, orde di zombie e superstiti terrorizzati chiude per quest’anno la nostra rassegna Netflix & Chill! Ingresso Gratuito ai soci Arci.