Weekend di grande musica a Comunità Giovanile

Weekend di concerti quello che sta per iniziare a Comunità Giovanile. Sia venerdì 25 che sabato 26 maggio nei locali di vicolo Carpi sarà protagonista la musica.

Il 25 maggio avremo il piacere di ospitare gli Alkymenia, direttamente dal Brasile per la loro lunga tournè che farà tappa anche in Comunità Giovanile. A condividere il palco insieme a loro ci saranno gli Ancient Dome e, per la prima volta sul palco i RawFoil freschi di un nuovo album dal titolo “Evolution in Action”.

Sabato 26 invece la Black Metal ritorna in CG, sul palco per la prima volta i Frostmoon Eclipse la storica band, attiva dal 1994 cercherà di conquistare il nostro palco, prima di loro troveremo gli Hiems, la band capitanata da Agol ( Forgotten Tomb) torna sul palco dopo un lungo periodo di pausa, abbiamo i Grimwal da Torino e dintorni ci avvolgerà con le atmosfere più scue, i Storm of Particles il compito di aprire la serata, la giovanissima band con all’attivo gia numerosi concerti sta gia facendo parlare di se.

Ingresso gratuito con tessera Acsi, costo tessera 10 euro consumazione inclusa.