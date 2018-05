Weekend medievale a San Bernardino col battesimo di contrada

Si sono svolti nel pomeriggio di domenica 29 aprile, i tradizionali “Battesimi” della Contrada Biancorossa, la giornata si è poi conclusa con la “Notte Medievale” per tutti i bimbi. La Contrada San Bernardino, con questi tre giorni, ha voluto far rivivere ai propri contradaioli e a tutta la città di Legnano, il fascino dell’epoca medioevale.

Durante i tradizionali “Battesimi di Contrada”, 20 bimbi nati nell’anno 2017, hanno ricevuto in dono da Capitano e Castellana, nelle vesti di padrino e madrina, una pergamena ed una medaglietta in argento raffigurante i simboli di Contrada, muovendo così i loro primi passi nella famiglia della Contrada Biancorossa.

Tanti i parenti e gli amici dei nuovi piccoli contradaioli, che si sono radunati in Maniero per un pomeriggio a loro dedicato e concluso con un ricco buffet allestito con la preziosa collaborazione delle dame.

In serata poi più di 30 bambini, non si sono fatti mancare l’occasione di poter dormire nella Sala d’Armi del Maniero, allestita come un vero accampamento Medioevale. Accompagnati dai genitori, sono stati accolti dalla Castellana Silvia e dalla past Castellana Sara che insieme alle ragazze biancorosse hanno fatto dei lavoretti e vari giochi in epoca attendendo così l’ora della nanna. Al risveglio, dopo aver gustato delle brioches fresche con tanti altri giochi, hanno atteso l’arrivo dei propri genitori.

Nella serata di lunedì 30 aprile, dalle ore 20:30, al San Bernardino Palace si è tenuto anche il Convivio Medioevale. Agli ospiti è stata donata un‘adeguata veste in stile e durante il convivio saranno intrattenuti con giochi medioevali e la “Caccia al Barbarossa”.