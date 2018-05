Weekend a tutta musica in Comunità Giovanile

Venerdì 4 maggio i live di Comunità Giovanile ripartono alla grande. Sul palco, da Modena, ci saranno i Raise Your Fall (foto) che faranno ascoltare il loro ultimo lavoro “A Galaxy of Shades”. La band, con alla voce la carismatica Scilla Bordino, propone un Pop Punk pieno di energia. Ad aprire la serata ci saranno “IL Vile”, band di Verbania con influenze stoner rock molto energico, che sicuramente travolgerà il pubblico con il suo impatto sonoro.

La Death Metal Night torna in vicolo Carpi sabato 5 maggio sul palco i Kenos che tornano a trovarci col loro death metal più spietato! Prima di loro gli IRA da Milano, band influenzata dai Death e Cynic (giusto per citare due nomi), ed infine gli Warmblood, da Lodi, che stanno portando in tour il loro ultimo lavoro “God of zombies”.

Non resta che venire per gustarsi un’ottima Birra ascoltando, come sempre, Musica live di altissimo livello.