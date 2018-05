Il wi-fi a Lonate? “Il bando scade prima delle elezioni, è una bugia”

È sul wi-fi pubblico che si accende la prima, vera polemica della campagna elettorale di Lonate Pozzolo. Se già non era mancata qualche schermaglia tra “Noi ci siamo” e “Uniti e Liberi”, ora la vera polemica è contro Ausilia Angelino, candidata del centrodestra. Accusata di aver detto una «#bugia» proprio nella prima uscita da aspirante sindaco, sulla promessa di portare il wi-fi a Lonate grazie a fondi europei.

«Lei che parla così tanto di bandi europei facendo credere ai non addetti ai lavori che essi siano facilmente fruibili e fonte sicura di finanziamenti, perché non dice anche che non è così semplice essere tra i vincitori di questi bandi? Visto che la signora Angelino si sta sicuramente riferendo al bando europeo “wifi4eu” perché non dice tutta la verità ai lonatesi e non solo ciò che le fa più comodo ai fini elettorali? Il suddetto bando verrà erogato il 15 maggio – e per quella data il nostro comune, commissariato a causa degli errori del suo ex sindaco di centrodestra, non potrà ancora aderirvi» accusa la lista guidata da Nadia Rosa.

«Forse, ma la cosa non è ancora certa, potrebbe esserci un secondo bando più in là, ma non è detto che Lonate riesca a vincerlo (visti anche i fallimenti dei precedenti bandi presentati) e soprattutto verranno accolte in tutto 8000 domande dei comuni di TUTTA Europa. La possibilità quindi che Lonate Pozzolo riceva questi fondi si prospetta sempre di più – conclude Uniti e Liberi – una piazzata elettorale per illudere i lonatesi».

Quanto alla trasferta di Angelino, il giudizio è duro: «lei a Bruxelles non è andata per il bene del nostro paese, ma semplicemente a scopi elettorali e propagandistici». Per la civica d’opposizione al centrodestra post-Rivolta è stata «una bella buffonata che vuole propinare agli elettori per far colpo su di loro».