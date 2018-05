Work life balance, aperte le iscrizioni del corso in biblioteca

Da Lunedì 26 maggio al 9 giugno si aprono le iscrizioni al progetto Work Life Balance: Crescere insieme cooperando.

La Biblioteca Civica di Castellanza, infatti, partecipa come partner al progetto finanziato da Regione Lombardia e Fondo Sociale Europeo “Work Life Balance: Crescere insieme cooperando”, predisposto per favorire la Conciliazione Vita-Lavoro. Questo progetto è già stato sperimentato con successo nelle scorse settimane nelle giornate di chiusura delle scuole per le vacanze pasquali e il ponte del XXV Aprile.

Il gradimento ottenuto dal progetto ci consente di riproporlo anche per il periodo estivo e con E … state in Biblioteca viene proposto uno spazio gratuito per bambini e ragazzi dagli 8 ai 14 anni con almeno un genitore lavoratore.

In biblioteca i ragazzi potranno rimanere dalle ore 7.30 alle 18.30, guidati da educatori e docenti e potranno, oltre che eseguire i compiti assegnati per le vacanze, sperimentarsi in stage sportivi, laboratori artistici, creativi, culturali e di informatica.

La partecipazione all’iniziativa è a titolo gratuito e durerà 5 settimane dal 16 luglio al 3 agosto e dal 27 agosto al 11 settembre. Il servizio è riservato ai residenti del Comune di Castellanza e dei Comuni della Valle Olona per un massimo di 20 posti a settimana. Sarà possibile scegliere una o più settimane.

Per informazioni contattare la Biblioteca Civica Castellanza – tel. 0331 503 696 – e-mail: biblioteca@comune.castellanza.va.it