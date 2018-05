Zaino e salute, un premio alle scuole di Gallarate

Offrire ai ragazzi informazioni utili unite ad alcuni semplici suggerimenti per prendersi cura della propria schiena, gestire al meglio la colonna vertebrale, proteggerla e accompagnarne l’evoluzione nella maniera più corretta. È questo l’obiettivo del progetto ‘La schiena va a scuola – Prime regole per rispettarla’, messo a punto anche nell’anno scolastico 2017/2018 dall’Associazione italiana fisioterapisti come opera di prevenzione rivolta ai bambini e ai ragazzi della scuola primaria e secondaria, ovvero proprio la fascia d’eta’ strategica per preparare la schiena alle prove più impegnative che ogni adulto dovra’ progressivamente e inevitabilmente affrontare con il passare degli anni.

L’iniziativa, patrocinata dalla Regione Lombardia, è stata dunque quella di costituire un gruppo di fisioterapisti con specifica formazione e metterlo a disposizione degli istituti scolastici della regione, predisponendo durante questo anno scolastico una serie di incontri formativi nelle classi, in cui insegnare agli studenti come monitorare lo stato di salute della propria colonna vertebrale.

Tra tutti gli istituti scolastici del territorio che AIFI Lombardia ha contattato per estendere l’iniziativa, hanno

risposto all’appello una decina di plessi e sono stati coinvolti circa 1.200 ragazzi. La scelta di AIFI Lombardia e’ ricaduta sull’età in cui si manifestano alcune disfunzioni della colonna vertebrale tipiche dello sviluppo adolescenziale, come la

scoliosi o il dorso curvo: identificare precocemente questi disturbi, quindi, consente tramite strumenti correttivi adeguati

di frenare eventuali peggioramenti e scongiurare interventi piu’ aggressivi.

Per verificare e stimolare la capacita’ di recepimento dei ragazzi, al termine degli incontri in classe e’ stato indetto un miniconcorso per la realizzazione di un cartellone con alcune caratteristiche per valorizzare i temi in modo artistico e fantasioso. Circa 80 gli elaborati sottoposti all’esame della giuria, composta dallo staff del progetto e guidata dal presidente di AIFI Lombardia, Gianluca Rossi.

Tre i vincitori dell’edizione 2017/2018, che venerdi’ riceveranno i premi e la visita delle istituzioni nei loro istituti (dalle ore 9. Primo classificato è la classe I C delle medie Majno. Subito dietro la scuola di Cantùseconda classificata c’è invece la classe I G del Comprensivo Gerolamo Cardano, sede di Madonna in Campagna di Gallarate.

Il terzo premio consiste in chiavette Usb con il materiale del progetto, il secondo in cartellette-leggio per mantenere una

posizione ergonomica durante lo studio, mentre il primo premio e’ costituito da un kit con attrezzatura tecnico-sportiva offerta

dalla ditta Errea per stimolare i ragazzi all’attivita’ motoria.

«È stato importante trovare la collaborazione di numerosi istituti scolastici per supportare la mission professionale del

fisioterapista nella sua espressione legata all’educazione, alla promozione della salute e degli stili di vita corretti», commenta

il presidente Rossi.