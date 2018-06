108 “saluti al sole” in piazza San Vittore

Stuoino e abiti comodi, tutti pronti per fare Yoga. Solo che al posto di essere in palestra l’appuntamento era in piazza San Vittore a Varese. Oltre 120 persone si sono infatti ritrovate intorno alle 20.30 in occasione della giornata internazionale dello Yoga per praticare i 108 saluti al Sole della tradizione yogica.

Galleria fotografica Yoga in Piazza San Vittore 3 di 3

«Il Saluto al Sole (Surya Namaskara) – spiegano gli organizzatori – è una serie di 12 asana di Hatha Yoga che costituiscono insieme un esercizio fisico completo e una pratica spirituale aperta a qualsiasi credo o forma religiosa, che celebra l’accettazione della ciclicità della vita e della sua perfezione».

La sequenza di posizioni tradizionali dello Yoga era aperta a tutti, senza necessità di conoscenze pregresse, ed è stata guidata dai maestri delle associazioni varesine che hanno promosso l’iniziativa: Be Yoga, Yoga Hridaya, Ashtanga Yoga Varese, Il Laboratorio e Tara Yoga & Ayurveda.