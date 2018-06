11 spiagge da sogno per chi va in vacanza alle Seychelles

Tra le destinazioni da sogno per le vacanze, probabilmente le vacanze alle Seychelles sono in cima alla lista. Dall’Italia ci sono tanti voli che in una decina di ore di viaggio ti catapultano in quest’arcipelago idilliaco abbracciato dalle acque esotiche dell’Oceano Indiano. Gli italiani che ogni anno scelgono di regalarsi una magnifica vacanza alle Seychelles, sono oltre 20mila, un numero in costante aumento così come quello degli italiani che si innamorano di questo paradiso e decidono addirittura di fermarsi. Perché queste isole sono un paradiso anche per chi sogna di cambiare vita e di trasferirsi al caldo.

Mahé è l’isola principale dell’arcipelago, la più popolata e quella con un’ampia scelta di resort. Non si può lasciare l’isola senza essersi concessi il piacere di fare trekking lungo i tanti sentieri all’interno del Parco Nazionale Morne, tra palme, piante di cannella, alberi della gomma, felci e piantagioni di tè. Non ci sono animali pericolosi di cui avere paura, c’è solo la fatica della camminata ripagata dalla visione emozionante di panorami suggestivi. Attorno al suo cuore verdissimo si allungano spiagge da sogno che sono la principale attrattiva di chi insegue il desiderio di una vacanza alle Seychelles per i suoi panorami da cartolina.

La spiaggia preferita da chi va in vacanza alle Seychelles con i bambini è Anse à la Mouche, a sudovest di Mahé, perché ha il mare molto calmo e le acque sono poco profonde, perfette per fare il bagno in tranquillità. Un po’ più a nord di Anse à la Mouche c’è Anse Boileau, una baia lunga con tanti servizi nelle vicinanze, dai supermercati ai negozi. La spiaggia grande si affaccia sulle acque calme dove si può fare snorkeling e anche windsurf. Molto carina è Anse Bougainville, verso sudest di Mahé, con la barriera corallina poco lontana che protegge la spiaggia. Il posto giusto per nuotare in tranquillità e per chi ha i bambini. Vicino ci sono negozi e ristoranti. Un’altra baia molto tranquilla, dove si trova una delle spiagge più grandi di Mahé, è Anse Forbans, sempre a sudest dell’isola. Mare calmo, barriera corallina, servizi e ristorante la rendono una meta apprezzata da chi viene in vacanza alle Seychelles per rilassarsi in famiglia. Chi va in vacanza alle Seychelles, spesso si ritrova alloggiato in uno dei tanti hotel che si affacciano su una delle spiagge più famose di Mahé, a sudest dell’isola: Anse Royale, incantevole spiaggia attrezzata con parecchie attività e servizi. Selvaggia e scenografica, Anse Intendance è una delle più belle spiagge a sud di Mahé. Una distesa di sabbia borotalco incorniciata da rocce di granito si affaccia su un mare impetuoso: bellissima da fotografare ma pericolosa per fare il bagno. Per nuotare senza timori e godersi il panorama in tranquillità, basta arrivare all’incantevole spiaggia nascosta, e quindi poco frequentata, di Anse L’llota nordovest di Mahé. Sulla costa orientale dell’isola c’è la pittoresca spiaggia di PointeauSel, una piccola lingua di sabbia affacciata sulle acque calme e poco profonde, ideali per nuotare e fare snorkeling in una cornice rilassante. La spiaggia ideale per chi sogna di tornare dalle vacanze alle Seychelles con un’abbronzatura invidiabile è Anse Soleil, splendida spiaggia bianca sempre al sole, come suggerisce il nome, e un mare calmo dalle acque cristalline dove tuffarsi spesso per rinfrescarsi. Da vedere, perché è proprio un gioiellino, la deliziosa spiaggia Anse Takamakaa sudovest di Mahé. Sabbia dorata incorniciata da tantissime palme imponenti e i tipici alberi takamakaaffacciati sulle acque turchesi delle Seychelles. Una delle spiagge più lunghe sulla costa ovest è Grand Anse che ti conquista con i suoi contrasti di colore. Il mare turchese, la sabbia bianca accecante e le montagne verdi attorno sono una gioia per gli occhi. In zona ci sono hotel, servizi e ristoranti.