15 posti di lavoro (part time) in Comune per giovani disoccupati

L’Amministrazione comunale mette a disposizione 15 posti di lavoro per giovani e disoccupati nell’ambito di Dote Comune, progetto organizzato e promosso da Regione Lombardia, ANCI Lombardia e AnciLab, che prevede tirocini negli enti locali rivolti a disoccupati maggiorenni residenti in Regione Lombardia. In questi giorni Anci Lombardia ha pubblicato l’avviso per la selezione di 182 tirocinanti da inserire nei Comuni della Lombardia (http://www.dotecomune.it/notizie/avviso.asp).

I 15 tirocinanti richiesti dal Comune di Busto saranno impegnati in progetti di 6 e 12 mesi in vari ambiti, tra cui la Polizia Locale, gli uffici personale, urbanistica ed edilizia, i servizi demografici, il settore risorse finanziarie.

I partecipanti avranno la possibilità di sperimentarsi nei diversi ambiti comunali diventando, da semplici utenti, anche erogatori di servizi ai cittadini, con un impegno di 20 ore settimanali circa. Sono previsti un contributo mensile di 300 Euro e la certificazione delle competenze acquisite secondo il Quadro Regionale degli Standard Professionali di Regione Lombardia.

Come afferma l’assessore al Personale Alessandro Chiesa, “si tratta di un’opportunità molto interessante per i giovani che si affacciano al mondo del lavoro, che potranno acquisire competenze significative da inserire nel curriculum e da spendere in occasioni future. E’ un’occasione anche per chi si ritrova senza occupazione e ha voglia di rimettersi in gioco: con il tirocinio potrà acquisire nuove competenze e abilità utili a un rientro nel mondo del lavoro. La filosofia è quella dell’imparare facendo, “learning by doing”: siamo davvero lieti di aderire a questo progetto di inclusione sociale e lavorativa che può anche permettere un miglioramento del livello dei servizi proprio attraverso il coinvolgimento dei cittadini in cerca di occupazione. Abbiamo già in programma altri 10 progetti di tirocinio per il 2019”.

La domanda di partecipazione deve essere presentata entro e non oltre giovedì 14 giugno 2018 direttamente all’Ufficio Protocollo – via F.lli d’Italia, 12 (entro le ore 12.00 del 14.6.2018 per consegne a mano) o con raccomandata A.R. al Comune di Busto Arsizio via F.lli d’Italia, n. 12 – 21052 Busto Arsizio oppure tramite pec all’indirizzo protocollo@comune.bustoarsizio.va.legalmail.it (solo per messaggi provenienti da casella di posta certificata personale).

Tutte le comunicazioni relative all’ammissione e al calendario dei colloqui (previsti per 18,19 e 20 giugno) saranno effettuate attraverso il sito internet (lo trovate a questo link).

Per ulteriori informazioni contattare l’Ufficio Personale al numero 0331 390224 – 227.