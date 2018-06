In 165 al via al Gran Premio dell’Arno

È iniziato il conto alla rovescia per il Gran Premio dell’Arno – Coppa d’Argento Comune di Solbiate Arno, gara internazionale juniores maschile in programma domenica 10 giugno a Solbiate Arno con la regia organizzativa della Società Ciclistica Carnaghese.

Per la gara sarà la ventiduesima edizione: «Ci saranno trentaquattro formazioni con in corsa per un totale di centosessantacinque concorrenti – afferma il presidente Carnaghese Adriano Zanzi – con ragazzi provenienti da Russia, Slovenia, Svizzera, Repubblica Ceca, Colombia, Albania, Marocco, Giappone e Polonia che si confronteranno con le più forti formazioni Italiane provenienti da Toscana, Liguria, Piemonte, Veneto, Friuli, Trentino e Lombardia» (nella foto: il podio 2017).

Queste le squadre in gara: Nazionale Russia, Nazionale Slovenia, Adria Mobil (Slovenia) , Velo Club Lugano, U.C. Casano, G.S Stabbia, Work Service Romagnano, Team Franco Ballerini, A.C.Fosco Bessi Guspini, U.C. Giorgione, G.S. Assali Steffen, Off. Cailotto, Libertas Scorzè, Asd Angelo Gomme Villadose, Asd R.M. Cycling team Lapierre, Rinascita Ormelle, Contri Autozai , Montecorona, S.C Capriolo, G.S Aspiratori Otelli, Scuola Ciclismo Cene, Ciclistica Trevigliese, Team LVF, Energy Team, C.C. Canturino, GB Junior Team, U.C Bustese Olonia, Team F.lli Giorgi, U.S. Biassono, G.S. Supermercati Massì, G.S. Corbettese, Team Lan Service Evolution, G.S. Borgomanero 2000 e U.C. Rostese. Nel segno della tradizione il programma della gara del varesotto.

Il via domenica alle ore 14, dieci i giri da percorrere pari a 124 chilometri di corsa. Il Circuito dell’Arno è quello disegnato tra Solbiate Arno, Solbiate Arno Circonvallazione, Solbiate Arno centro, Caronno Varesino, Caronno Stribiana, Carnago, Solbiate Arno (bivio Monte), Oggiona , Solbiate Arno (campo Sportivo) con l’arrivo previsto attorno alle ore 17 in via Aldo Moro.