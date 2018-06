176 al via al Campionato Under 23

Sono 176 i corridori iscritti al Campionato Italiano Under 23 che sabato 23 giugno si correrà a Taino, in provincia di Varese.

In rappresentanza di ben 44 le squadre, con il numero uno sarà al via Matteo Moschetti (Polartek Cometa), il campione tricolore uscente che quest’anno ha già vinto sette gare e può vantare il contratto da professionista che nel 2019 e 2020 lo legheranno alla Trek Segafredo. Milanese, non ancora ventiduenne, Moschetti avrà in Alessandro Covi il principale avversario visto il corridore del Team Colpack corre “in casa” essendo proprio di Taino. Giovanissimo, Covi è risultato il miglior italiano al Giro d’Italia U23 appena concluso.

A Taino questi sono giorni di festa. Domani il paese che guarda dall’alto il Lago Maggiore ospita il Campionato Italiano della categoria più importante dopo i professionisti. Ma domenica ospiterà anche l’8° Trofeo Da Moreno –B. Aldegheri a.m. per allievi e l’8° Trofeo Da Moreno – Memorial E. Ferrario per junior: «Saranno due giorni intensi ma l’impegno non ci spaventa – spiega Mario Minervino, presidente della Cycling Sport Promotion che organizza il week end a pedali – Posso contare su un gruppo eccellente e numeroso di volontari e su un team di dirigenti molto competenti, generosi che non si risparmiano mai. L’Amministrazione Comunale, tutta la cittadinanza di Taino è felicissima , così come gli sponsor e le Istituzioni. La Cycling Sport Promotion è al secondo evento tricolore e pensiamo che la gara di domani richiamerà tanti appassionati e tifosi. Sarà una gran bella festa sportiva». La corsa assegnerà l’8° Trofeo Corri per la Mamma – Trofeo Giuseppe Giucolsi – 4a Coppa dei Laghi Trofeo Almar, si disputerà su un circuito da ripetere 10 volte per un totale di km 174 ed avrà inizio alle ore 13.00.

IL PROGRAMMA COMPLETO

Sabato 23 giugno

Taino (VA) – Campionato Italiano Under 23 (8° Trofeo Corri per la Mamma – Trofeo Giuseppe Giucolsi – 4a Coppa dei Laghi Trofeo Almar), Valevole quale Campionato Lombardo U23 Universitario

Partenza ore 13 – Arrivo ore 17 (Km 174,6)

Domenica 24 giugno

Taino (VA) – 8° Trofeo Da Moreno –B. Aldegheri a.m. Allievi

Partenza ore 9,30 – Arrivo ore 11,30 circa (Km 69,4)

Taino (VA) – 8° Trofeo Da Moreno – Memorial E. Ferrario Juniores

Partenza ore 14,30 – Arrivo ore 17,30 circa (Km 121,5)

Orario RAISPORT

Lunedì 25 giugno ore 20.10 servizio di 50’

Repliche:

Il 26/6 alle 22.25

Il 27/6 alle 17.40

Il 28/6 alle 14.00

Radio Due Laghi

Diretta sabato 23 giugno dalle ore 10.30 alle ore 17.30

Diretta domenica 24 giugno dalle ore 8.30 alle ore 17.30

Calendario 2018 Cycling Sport Promotion

18 marzo

20° “Trofeo Alfredo Binda – Comune di Cittiglio

Donne Elite

UCI Women’s World Tour

Taino – Cittiglio

18 marzo

6° “Trofeo Da Moreno” – Piccolo Trofeo Alfredo Binda

Donne junior

Coppa delle Nazioni

Taino – Cittiglio.

23 giugno

8° Trofeo Corri per la Mamma e 8° Trofeo Giuseppe Giucolsi a.m. – 4° Coppa dei Laghi Trofeo Almar

U23

Campionato italiano, Campionato italiano e regionale Universitario

Taino – Taino

24 giugno

8° Trofeo Da Moreno – Memorial Ersilio Ferrario

Juniores

Regionale

Taino – Taino

24 giugno

8° Trofeo Da Moreno – Bruno Aldegheri a.m.

Allievi

Regionale