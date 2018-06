200 famiglie in difesa del parco gioco di via Biffi

Duecento famiglie mobilitate nella difesa del parco gioco di via Biffi ridotto notevolmente dalla scelta dell’Amministrazione comunale di dare parte dello spazio al progetto di rinnovamento della Club House e a quello di ampliamento dell’estivo della piscina comunale.

Da qualche settimana il parco giochi di via Biffi non esiste più: parte del verde è stato inserito nel giardino della piscina comunale (anche per la necessità di garantire maggior spazio per gli adempimenti legati alla normativa antincendio) e il resto è all’interno del cantiere per il rifacimento della Club House. Malgrado il Comune abbia spiegato che parte dell’area sarà garantita ad uso pubblico con tanto di isola gioco le famiglie del quartiere, soprattutto quelle con bimbi che frequentano la Pizzigoni si sono mobilitate per chiedere più spazio libero per i propri bimbi. Una protesta sposata anche dal circolo Legambiente “Ambiente Saronno” che ha stigmatizzato la scarsa attenzione dell’Amministrazione per il verde pubblico.

Hanno raccolto 200 firme chiedendo un confronto al Comune ed hanno participato alla commissione aperto dell’Urbanistica in cui l’assessore ai Lavori pubblici Dario Lonardoni ha ascoltato le rimostranze ed ha assicurato la disponibilità dell’Amministrazione a “valutare altre soluzioni per ovviare al problema segnalato”