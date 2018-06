29 nuovi preti in diocesi, cinque sono varesini

Sabato 9 giugno, alle 9, con una solenne Celebrazione eucaristica nel Duomo di Milano, l’arcivescovo, monsignor Mario Delpini, ordinerà 29 nuovi preti, 23 seminaristi della Diocesi di Milano e sei religiosi. Alla Celebrazione parteciperanno oltre ai familiari dei futuri presbiteri, gli amici, i fedeli delle parrocchie.

Galleria fotografica 29 nuovi preti in diocesi, 5 sono varesini 4 di 6

Al termine della Messa i parrocchiani che li hanno visti crescere e quelli che li hanno conosciuti durante gli studi li festeggeranno sul sagrato della Cattedrale.

La Celebrazione sarà trasmessa in diretta da Chiesa Tv (canale 195 del digitale terrestre), Radio Mater e www.chiesadimilano.it.

«I futuri sacerdoti sono uomini molto diversi per età, provenienza culturale, storia personale e studi pregressi –spiega il rettore del Seminario, monsignor Michele Di Tolve – Il più giovane ha 25 anni, il più anziano 46. Ci sono laureati in filosofia, ingegneria, architettura. C’è chi ha scelto di entrare in seminario lasciando la propria professione come legale o agronomo. C’è chi ha maturato la propria vocazione in oratorio e chi in Missione. Un tratto li accomuna tutti: la gioia di servire il Signore, come si comprende dal motto che hanno scelto tratto dal versetto di Luca 15,24, “E cominciarono a far festa”».

I PRETI VARESINI

Sono 5 i preti varesini, per provenienza o destinazione, tra i 29 che verranno ordinati sabato nel Duomo di Milano. Il primo è Alessandro Bernasconi, 34 anni, di Vedano Olona, ex tecnico di laboratorio, destinato a Mariano Comense. Davide Cardinale, 32 anni, di Busto Arsizio, ex impiegato, è invece destinato alla comunità pastorale Casa di Betania di Agrate Brianza, Omate e Caponago, in provincia di Monza e Brianza. Andrea Pellegrino, 26 anni, diplomato di Vanzago, è destinato a Uboldo; mentre Alberto Ravagnani, 25 anni, di Brugherio, diplomato, è destinato alla parrocchia S. Michele di Busto Arsizio. Infine Andrea Scaltritti, 30 anni, di Jerago con Orago, laureato in architettura, è destinato a Castelnuovo Bozzente, Beregazzo con Figliaro, Binago.

Tutti i preti novelli celebreranno la loro prima messa il giorno dopo, domenica 10, nelle rispettive parrocchie di appartenenza, quelle da cui provengono.

Da segnalare in particolare la prima messa di Andrea Scaltritti, che verrà celebrata nella chiesa parrocchiale di Orago alla presenza del suo illustre concittadino, nonchè arcivescovo che lo nominerà solennemente in Duomo, monsignor Mario Delpini.

TUTTI I NOMI E LE DESTINAZIONI DEI SEMINARISTI ORDINATI PRETI

Questa la lista completa dei nuovi preti:

1. Francesco Agostani, 38 anni, di Rho, ex impiegato, destinato alla Comunità pastorale Santa Croce, Garbagnate Milanese (Mi);

2. Alessandro Bernasconi, 34 anni, di Vedano Olona (Va), ex tecnico di laboratorio, destinato a Mariano Comense (Co);

3. Daniele Bisogni, 30 anni, di Milano, diplomato, destinato a Rogoredo, Milano;

4. Giovanni Boellis, 25 anni, di Baranzate, diplomato, destinato Comunità pastorale Madonna delle lacrime, Treviglio e Castel Rozzone (Bg);

5. Michelangelo Bono, 31 anni, di Milano, laureato in architettura S. Nicolao della Flue, Milano;

6. Davide Cardinale, 32 anni, di Busto Arsizio, ex impiegato, destinato alla comunità pastorale Casa di Betania di Agrate Brianza, Omate e Caponago (Mb);

7. Stefano Chiarolla, 25 anni, di Cantù, diplomato, destinato alla parrocchia di San Gerardo al Corpo e San Giovanni Battista (Duomo), Monza;

8. Gabriele Corbetta, 30 anni, di Carugo, laureato in scienze economiche, destinato alla Comunità pastorale S. Giovanni XXIII, Canonica d’Adda, Fara e Pontirolo (Bg);

9. Gianmaria Manzotti, 28 anni, diplomato, di Carate Brianza, destinato al Decanato di Primaluna, Valsassina (Lc);

10. Simone Marani, 26 anni, diplomato, di Bollate, destinato a Rho (Mi);

11. Natale Meanti, 44 anni, di Milano, laureato in ingegneria, destinato alla parrocchia San Paolo, Milano;

12. Matteo Monticelli, 28 anni, di San Vittore Olona (MI), diplomato, destinato a Bollate (Mi);

13. Lorenzo Motta, 25 anni, diplomato, di Parabiago destinato a Varedo (Mb);

14. Andrea Pellegrino, 26 anni, di Vanzago, diplomato destinato a Uboldo (Va);

15. Giuseppe Pellegrino, 46 anni, di Barlassina, laureato in ingegneria, destinato a Albavilla, Carcano e Albese con Cassano (Co);

16. Stefano Polli, 37 anni, di Casorate Primo (Pv), laureato in ingegneria biomedica, destinato a Melegnano (Mi);

17. Luca Rago, 39 anni, ex legale, di Milano destinato a Dairago (Mi) – Destinazione estiva ;

18. Alberto Ravagnani, 25 anni, di Brugherio, diplomato, destinato alla parrocchia S. Michele, Busto Arsizio (Va);

19. Simone Riva, 34 anni, di Monticello Brianza (Lc), diplomato, destinato a Bettola, Robbiano, San Bovio, Zeloforamagno, Peschiera Borromeo (Mi);

20. Simone Sanvito, 27 anni, di Muggiò, diplomato destinato a Villasanta (Mb);

21. Andrea Scaltritti, 30 anni, di Jerago con Orago (Va), laureato in architettura, destinato a Castelnuovo Bozzente, Beregazzo con Figliaro, Binago (Co);

22. Simone Teseo, 29 anni, di Buccinasco, laureato in design, destinato a Pero (Mi);

23. Giovanni Vergani, 29 anni, di Biassono, laureato in matematica, destinato a Senago (Mi).

I NOMI DEI SEI RELIGIOSI NOMINATI

1. Mark M. Ntrakwah, appartenente alla Congregazione Benedettina di S. Maria di Monte Oliveto.

2. Subba Rao Giddi, appartenente al Pontificio Istituto Missioni Estere

3. Prasanth Kumar Gunja, appartenente al Pontificio Istituto Missioni Estere

4. Paul Sunil Babu Jangam, appartenente al Pontificio Istituto Missioni Estere

5. Bala Raju Mareboiana, appartenente al Pontificio Istituto Missioni Estere

6. Patience Keuf Keuf Kalkama, appartenente al Pontificio Istituto Missioni Estere