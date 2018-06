30^Pedalata notturna di Biumo: bambini e famiglie invitati speciali

Torna la pedalata notturna promossa come ogni anno in occasione della festa patronale di Biumo inferiore: l’appuntamento è per sabato 23 giugno con partenza alle ore 20 dalla piazzetta davanti alla chiesa della Madonnina in Prato. La manifestazione non competitiva è aperta a tutti e per stimolare la partecipazione delle famiglie prevede dei premi speciali per il gruppo e la famiglia più numerosa, per il partecipante più anziano o più anziana e per quello più giovane.

Il percorso scelto misura complessivamente 10 chilometri lungo le vie cittadine, da Biumo Inferiore a Masnago e ritorno, in un circuito ad anello con brevi tratti di lieve salita in viale Aguggiari e via Solferino. Possono partecipare quindi anche i bambini, i più piccoli ancorati sul seggiolino della bicicletta della mamma, oppure sul proprio mezzo a due ruote i più grandicelli (fino agli otto anni di età i bambini devono essere accompagnati da un adulto responsabile lungo tutto il percorso). L’uso del caschetto è vivamento raccomandato.

L’arrivo dei partecipanti è previsto attorno alle ore 21 in piazza XXVI Maggio, dove è prevista l’animazione per bambini con giochi, musica e danza a cura di FantasiAnimazione con lancio di palloncini numilosi e light show per il gran finale dalle 22.30.

Le iscrizioni (offerta minima 6 euro) sono aperte presso la pasticceria Brenna di piazza XXVI maggio, ma saranno raccolte anche sabato 23 dalle ore 17.30 in piazza della Madonnina in Prato, dove è previsto il concerto bandistico della Filarmonica Indunese alle 19.15.

L’intero ricavato delle iscrizioni sarà devoluto al progetto “Scarpette nel cuore” per l’acquisto di una carrozzina sportiva per disabili.