Con 350 voti a favore il Governo Conte ottiene la fiducia alla Camera

Con 350 voti a favore, 236 contrari e 35 astenuti il Governo Conte ha ottenuto la fiducia anche alla Camera.

Un risultato prevedibile, anche se il Governo ha incassato 4 voti favorevoli in più rispetto a quelli annunciati, così come era già avvenuto nella votazione al Senato.

Non sono mancati momenti di tensione, in particolare con il Pd, quando il premier ha citato nel suo discorso il conflitto di interessi.

Ottenuta la fiducia dei due rami del Parlamento il Governo Conte è ora nel pieno delle sue funzioni e già domani è in programma una riunione del Consiglio dei Ministri per affrontare alcuni provvedimenti in scadenza, prima che il premier parta per il Canada dove parteciperà al G7.