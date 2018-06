45 opere in gara per il concorso “Liceali protagonisti al Sacro Monte”

Domenica 17 giugno, alle ore 15.30, presso il Centro Espositivo Mons. Pasquale Macchi alla prima cappella del Sacro Monte di Varese avrà luogo la cerimonia pubblica di premiazione delle opere vincitrici del concorso artistico “Interpretando il Sacro nel 2018”.

Bandito nel febbraio di quest’anno, il concorso ha riscosso un rilevante successo con un interessante numero di partecipanti. Hanno infatti aderito allo stesso alcuni studenti del Liceo Artistico Angelo Frattini di Varese, del liceo artistico dell’I.S.I.S.S. Don Milani di Tradate (VA), dell’Istituto Rosetum di Besozzo (VA) e del Liceo Artistico Statale di Brera di Milano (via Hajech), presentando un totale di 45 opere e cimentandosi nella resa artistica – variegata e originale – del complesso tema del “sacro”, avendo come obiettivo quello di mostrarlo e presentarlo attraverso gli occhi delle nuove generazioni e in chiave contemporanea.

Si ricorda che il concorso, indetto all’interno del progetto “Liceali protagonisti al Sacro Monte”, è stato proposto agli studenti dei licei artistici e degli istituti superiori che prevedono lo studio della Storia dell’Arte e volto alla realizzazione di progetti artistici che interpretino il tema del sacro con il precipuo obiettivo di divulgare la conoscenza dei Musei del Sacro Monte tra i giovani studenti, che – attraverso lo studio delle diverse collezioni museali – hanno potuto lasciarsi ispirare dalle opere degli artisti contemporanei qui esposte, reinterpretando in chiave moderna e secondo il loro “sentire” il tema del sacro.

Tale concorso rientra nelle più ampie iniziative, finanziate da Fondazione Cariplo, intitolate “Progetto per la realizzazione di un centro di interpretazione e l’avvio di volontariato culturale per il Sacro Monte di Varese”, che ha visto coinvolti in partnership anche la Fondazione Paolo VI, la Parrocchia di Santa Maria del Monte, il Cesvov – Centro di Servizi per il Volontariato della Provincia di Varese, il Comune di Varese e il Parco del Campo dei Fiori.

Le quarantacinque opere in concorso sono state valutate da una commissione, che – composta dall’Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Milano, dal Sacro Monte di Varese (Fondazione Paolo VI e Parrocchia di Santa Maria del Monte), dalla Veneranda Biblioteca Ambrosiana, dal Comune di Varese e dal Parco Regionale Campo dei Fiori – ha individuato i lavori più meritevoli che meglio esprimono il tema del Sacro nell’arte contemporanea. Ha così selezionato i vincitori del concorso, assegnando i 3 premi in denaro – previsti dal bando e spendibili per l’acquisto di materiali scolastici – alle scuole di appartenenza delle opere selezionate: un buono pari a 500 € per il primo classificato e un buono pari a 250 € ciascuno per il secondo e terzo classificato.

Maggiori info: www.sacromontedivarese.it

La cerimonia di premiazione sarà anche l’occasione per inaugurare la mostra, che vedrà le quarantacinque opere in concorso allestite presso alcune sale del Centro Espositivo Mons. Pasquale Macchi, dove rimarranno esposte fino a domenica 2 settembre 2018 e saranno visibili al pubblico sabato, domenica e festivi dalle ore 9.00 alle ore 16.00 (orario continuato).