5,3 milioni da Regione per sviluppare le infrastrutture lacuali

Portualità e navigazione turistica e di linea.

Come previsto dalla delibera approvata dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilita’ sostenibile, Claudia Maria Terzi, sono questi gli obiettivi dell’inverstimento di Regione Lombardia per i laghi lombardi.

La suddivisione del contributo di 5,3 milioni di euro per valorizzare i laghi lombardi potenziando le infrastrutture: Autorità di bacino laghi Maggiore, Comabbio, Monate e Varese: 253.750 (per il 2018 e per il 2019) Autorità di bacino laghi d’Iseo, Endine, Moro 1.239.525 (per il 2018 e per il 2019) Autorità di bacino laghi Garda e Idro 395.000 (2018 e 2019) Autorità di bacino laghi Lario e laghi minori 544.250 (2018 e 2019) Autorità di bacino laghi Lago di Piano, Ceresio e Ghirla (171.500 per il 2018 e 321.500 per il 2019).

“Finanziamo – dichiara l’assessore Terzi – 43 nuovi interventi che saranno avviati e completati nell’arco del biennio 2018-2019 per un importo complessivo di oltre 5.3 milioni di euro. Si tratta di stanziamenti destinati alle Autorità di bacino lacuale (laghi di Garda, Iseo, Maggiore, Lario e Ceresio) e ai Comuni rivieraschi. Il programma approvato include interventi che vanno dalla riqualificazione di porti e pontili alla valorizzazione di passeggiate a lago, spiagge e piste ciclopedonali, dall’ammodernamento delle strutture per la navigazione pubblica di linea e da diporto alla realizzazione di parcheggi, fino al consolidamento delle sponde.

Nel dettaglio vengono realizzate 8 nuove opere sul Lago Maggiore, 12 sul Lago d’Iseo, 5 sul Lago di Garda, 12 sul Lario e 6 sul Lago Ceresio, oltre a quelle già in corso di realizzazione e precedentemente finanziate”.

“Attraverso queste opere – prosegue Terzi – diamo risposte alle istanze dei territori contribuendo ad attuare un’operazione di rilancio dei nostri laghi, con l’obiettivo di migliorare i servizi offerti ai cittadini e rafforzare l’attrattività anche sotto il profilo turistico delle aree interessate. Questo provvedimento testimonia come la Regione riservi la massima attenzione, tramite azioni concrete, al tema della tutela e dello sviluppo dei laghi lombardi. Implementare una serie di infrastrutture, migliorandone decoro e funzionalità, significa accrescere le potenzialità di zone che rappresentano un patrimonio di bellezza unico in Italia e in Europa, a vantaggio di residenti e turisti”.