In 670 da tutta Europa per nuotare nel lago di Monate

In 670 da tutta Europa a Monate per la prima tappa di Italian Open Water Tour Challenge 2018.

Mai come quest’anno saranno moltissimi gli atleti stranieri che giungeranno questo week end sulle sponde del Lago di Monate per la prima tappa di Italian Open Water Tour di domenica 17 giugno, che sarà anche la prima assoluta in Italia del Circuito internazionale di nuoto in acque libere “Open water world tour”: Francia, Lussemburgo, Spagna, Svizzera e Germania gli Stati maggiormente rappresentanti…seguite da Finlandia e Polonia.

Appare tra gli iscritti anche l’atleta spagnola Andrea Fos Corberà, la vincitrice della 10km nella prima tappa di Open Water World Tour svolta ad Altea in Spagna il mese scorso.

Ben 121 le Società Sportive rappresentate in rappresentanza di buona parte dello stivale come si può ben dedurre dal rappresentante del Country Sport Avellino. Le province di provenienza, dal Trentino alla Campania passando per Toscana Emilia Romagna e Val D’Aosta, sono ben 39 con Milano che tallona da vicinissimo quella di casa come numero di rappresentanti.

A difendere il titolo Challenge 2017 ci saranno in acqua Maria Lina Perolari (Trote Salmonate di Bergamo) e Sandro Vezzani (Acqua1Village di Castano Primo) sulla 5000 mt, Chiara Lorenzi (Trote Salmonate di Bergamo) e Davide Mandelli (Sport Management) sulla 2500, Gruppo A.P.E. (Arioli – Momenlli – Cangemi) sulla staffetta e Gli Attraversatori di Pozzanghere di Pavia sul trofeo a squadre della 2500mt e quello del gruppo più numeroso.

Non mancheranno anche vincitori del Challenge 2016 come l’ex azzurro Andrea Bondanini (Nuoto Master Brescia), Marco Allegretti (Gli Attraversatori di Pozzanghere di Pavia) e il Team Paok Thessaloniki ( Mandelli – Rossini – Beretta ).

Largo spazio anche alla musica e alla cucina del Twiggy Cafè corroborati dalla birra dell’estate baVARESE, la biondissima Catasü.

Il motto che campeggia su tutti i materiali dell’evento rappresenta la perfetta summa di una giornata che si preannuncia già unica: “Swim is like a beer…small is illegal!”.