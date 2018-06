Bobbiate in sicurezza, interventi di consolidamento geologico

Sono terminati i lavori di consolidamento geologico del versante compreso tra le via Novelli e D’Amico a Varese, nella zona quartiere di Bobbiate.

I lavori hanno riguardato la sistemazione dei versanti con tecniche di ingegneria naturalistica, stabilizzazione del fondo alveo e ricollocazione della fognatura delle acque nere. Circa 200 mila euro che hanno consentito di mettere in piena sicurezza l’area che era stata interessata in passato da grossi problemi di dissesto idrogeologico e fenomeni franosi anche a poca distanza anche dalle abitazioni.

Nel 2017 i privati hanno eseguito un primo intervento realizzando dei muri di contenimento e palificazioni nella parte del versante di loro proprietà, nel 2018 poi è intervenuto il Comune di Varese per la completa stabilizzazione e messa in sicurezza del versante. I lavori dunque sono praticamente terminati e la ditta in questi giorni sta procedendo a rimuovere tutte le opere realizzate per poter accedere all’area.

«Interventi come questi sono importantissimi perché riguardano la messa in sicurezza del nostro territorio – afferma Dino De Simone, assessore all’Ambiente del Comune di Varese – Abbiamo quindi cercato di velocizzare più possibile questi lavori per restituire al quartiere e alla zona un’area sistemata e sicura. L’ambiente della nostra città si tutela anche con questi interventi, e insieme ad altri già realizzati o in corso, costituiscono un nostro impegno costante per la salvaguardia del paesaggio e del territorio».