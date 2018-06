Action day, forze dell’ordine di tutta Europa contro i ladri di metalli

Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli insieme contro i furti di metallo.

Il 30 maggio si è svolta un’operazione congiunta in Italia e in 11 Paesi europei (Belgio, Bulgaria, Cipro, Francia, Germani, Grecia, Polonia, Portogallo, Romania, Spagna e Regno Unito) denominata “Action Day”: sono stati incrociati i dati delle rispettive polizie nazionali con le banche dati di Europol. Ingente il materiale sequestrato (i dati definitivi verranno comunicati in un secondo momento).

Nel mirino ladri di metallo, soprattutto rame: sono stati controllati commercianti di rottami, cantieri, strade di frontiera e linee ferroviarie. Controlli anche a carico di numerosi soggetti sospettati di ricettazione. In Italia sono stati coinvolti più di 10 mila uomini, controllate più di 25 mila persone e 2 mila aziende operanti nel settore dei metalli. Nella sola provincia di Varese sono stati 64 gli uomini all’opera, che hanno ispezionato 27 ditte e 16 scali merci e controllato 110 persone e 62 veicoli. Nel corso dei controlli sono state rilevate 14 sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada e a normative ambientali.