Addio ad Anna Orrù, nipote del magistrato che disse no al fascismo

È morta (sabato) Anna Maria Orrù, apprezzato medico di Fagnano Olona, nipote del magistrato Cosimo Orrù, magistrato attivo nella Resistenza a Busto Arsizio, deportato e morto nel lager di Flossenburg, e al quale è stata dedicata un’aula del Tribunale di Busto Arsizio e una lapide in Procura.

Così la ricorda la giornalista Rosella Formenti, dell’associazione Amici di Angioletto Castiglioni, su facebook: «Figlia di Salvatore, medico anch’egli molto amato a Fagnano Olona (la scuola porta il suo nome), fu amica di don Lorenzo Milani (si conobbero in montagna alla fine degli anni quaranta) che ospitò con i suoi ragazzi negli anni sessanta a Gallarate e che aiutò sempre assicurando le medicine. Consigliere comunale a Busto Arsizio nel PCI, in prima linea nella difesa dei diritti del malato e in tutte le battaglie civili».

Anche l’Anpi di Busto Arsizio piange la sua scomparsa con le parole del presidente della sezione di Busto Arsizio, Liberto Losa: «Di spiccata fede antifascista ha collaborato con noi per la realizzazione di un convegno nel 2015 sulla gifura del nonno Cosimo Orrù». Al dolore della comunità si aggiunge anche il sindaco emerito di Busto Arsizio, Gigi Farioli, che ha partecipato a tutte le cerimonie in memoria del nonno, negli ultimi anni.