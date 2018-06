Addio vecchia carta, arriva il documento di identità elettronico

Anche a Venegono Inferiore è partito il servizio per il rilascio della carta di identità elettronica, e non è più possibile avere il documento nel vecchio formato cartaceo.

Il nuovo documento d’identità ha le dimensioni di una carta di credito e contiene la foto, i dati del cittadino ed elementi di sicurezza per evitarne la contraffazione. E’ dotata di un microprocessore che memorizza le informazioni necessarie alla verifica dell’identità del titolare, compresi elementi biometrici come le impronte digitali, consente l’autenticazione in rete per fruire dei servizi erogati dalle Pubbliche amministrazioni e abilita all’acquisizione di identità digitali sul Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID).

Vale come documento di identità e, per cittadini italiani, è valida per l’espatrio nei Paesi dell’Area Schengen. Per i cittadini stranieri (comunitari ed extracomunitari), maggiorenni e minorenni, viene sempre rilasciata non valida per l’espatrio.

La carta di identità elettronica non viene stampata e consegnata direttamente allo sportello al momento della richiesta, ma il documento viene spedito entro 6 giorni lavorativi dall’Istituto Poligrafico Zecca dello Stato, all’indirizzo indicato dal richiedente. Le carte d’identità in formato cartaceo rilasciate in precedenza restano valide fino alla data di scadenza. Il rinnovo può essere richiesto 6 mesi prima della data di scadenza stessa.

La procedura per l’acquisizione dei dati per il rilascio della C.I.E. richiede un tempo tecnico di 10/15 minuti. E’ necessario fissare un appuntamento contattando l’ufficio anagrafe al n° 0331 856020 e 0331 856023 nell’orario di apertura degli Uffici Demografici.

È necessario prevedere tempestivamente il rinnovo del documento in scadenza a causa del periodo di circa 6 giorni necessario alla Zecca dello Stato per avviare il processo di stampa e spedizione del documento.

Gli uffici comunali ricordano che è attivo anche il servizio di rilascio PIN carta sconto benzina.