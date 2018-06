Adescava uomini nei bar e li faceva rapinare dal compagno, coppia in manette

I Carabinieri della Stazione di Legnano hanno eseguito nei giorni scorsi due ordinanze di custodia cautelare nei confronti di due legnanesi, un uomo ed una donna 46enni pregiudicati.

I due avrebbero commesso una rapina ai danni di un uomo nel febbraio di quest’anno con uno stratagemma che potrebbe essere stato utilizzato in altre occasioni. La donna, infatti, aveva adescato in un bar di Milano un impiegato che, dopo le avances della donna, aveva deciso di trascorrere del tempo con lei.

La donna – una volta condotta la vittima nella propria abitazione – con l’aiuto del complice, avrebbe narcotizzato l’uomo sfilandogli dai pantaloni il bancomat e mandando il complice a fare un prelievo di denaro.

La vittima, constatato poi l’ammanco, si è rivolta ai militari dell’Arma i quali hanno subito riconosciuto i malviventi in quanto si erano già resi protagonisti di un episodio analogo e per i quali erano stati già arrestati.

La coppia diabolica, infatti, in passato aveva colpito con le stesse modalità e sempre nella stessa abitazione della donna: in quel caso lei intratteneva il malcapitato all’interno del bagno e il complice sottraeva dal portafogli della vittima del denaro. Per allontanare il malcapitato, poi, i due malfattori simularono poi il rientro in casa del fidanzato.

I due sono stati condotti presso il carcere di “San Vittore” a Milano a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.