Aggressione nei confronti della convivente, arrestato

Aggredisce e minaccia la convivente con una pistola. Un uomo è stato arrestato sabato 16 giugno dagli agenti del commissariato della Polizia di Stato di Busto Arsizio: le pattuglie sono intervenute in un’abitazione su richiesta di una donna, che al telefono al 112 ha detto di essere stata picchiata e minacciata dal compagno.

La donna, in lacrime, seminuda e impaurita era all’interno dell’abitazione chiusa in una stanza, mentre il suo compagno, furioso e affannato, era in un’altra camera: lei ha spiegato di essere stata appena minacciata dal compagno con una pistola, che è stata effettivamente ritrovata dai poliziotti sotto un armadio in camera da letto, e di essere riuscita a sottrarsi alla sua furia colpendolo con un calcio e rifugiandosi in un’altra stanza, da dove era riuscita a chiamare il 112.

I due sono stati quindi accompagnati in commissariato dove, grazie alle dichiarazioni della vittima, si è accertato che da circa due anni, da quando cioè era iniziata la loro relazione, il compagno aveva tenuto un comportamento aggressivo e violento, alimentato anche dall’abuso di alcol, ricorrendo spesso a minacce e percosse per i motivi più vari e anche per ottenere rapporti sessuali. La pistola, benchè regolarmente denunciata, è stata ritirata dai poliziotti e l’uomo, un italiano di 55 anni, arrestato per maltrattamenti e minaccia.