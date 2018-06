Aggressione in un campeggio nel Bellinzonese, quattro arresti “in famiglia”

Richiamati perchè facevano troppo rumore, hanno reagito picchiando e aggredendo sei persone.

La polizia cantonale è intervenuta a Cadenazzo, in un campeggio, intorno alle 22 di sabato 16 giugno.

Una famiglia ospite nella struttura, richiamata a miglior comportamento a seguito di schiamazzi, ha aggredito almeno sei persone che si trovavano nel luogo. Uno degli aggrediti ha dovuto essere trasportato in ospedale, ma non ha riportato ferite gravi. L’inchiesta dovrà stabilire l’esatta dinamica dei fatti e le varie responsabilità. I quattro componenti della famiglia sono stati arrestati. Si tratta di un 38enne, di una 42enne, di un19enne e di un 17enne cittadini svizzeri, domiciliati in un cantone romando. L’inchiesta è coordinata dal Procuratore pubblico Nicola Respini.