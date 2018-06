Agopuntura: se ne parla a Radio Missione

Luigi Rusconi a Radio Missione Francescana – Medicina venerdì 22 giugno alle ore 11.10 avrà ospite il dottor Alberto Taras , medico internista c/o il Reparto riabilitazione Patologie neuromotorie della colonna vertebrale c/o la Clinica “Le Terrazze “ di Cunardo , specialista in agopuntura .Titolo della trasmissione : “ L’agopuntura ” Temi : Patologie che si trattano con agopuntura . .

La trasmissione verrà trasmessa, in replica, domenica 24 giugno 2018 alle ore 16.00.